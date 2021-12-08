Novotel оказался лучшим в трех специальных номинациях премии «Уральская звезда»

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В Екатеринбурге в шестой раз прошла премия Свердловской области в сфере туризма и гостеприимства «Уральская звезда». В этом году победителей среди средств размещения выбирали по двадцати номинациям. Отель Novotel подавал свою заявку в качестве лучшего «Отеля для самостоятельных путешественников». Однако сразу три победы в премии четырехзвездочному отелю принесли специальные номинации. Зачем нужно участвовать в премии «Уральская звезда», какая миссия у конкурса и как стать эко-ответственным отелем «Комсомолке» рассказала директор Novotel Марина Карлова.

- Вы участвуете в премии «Уральская звезда» не впервые. В каких номинациях вас уже признавали лучшими?

- Мы заинтересованы в этом и всегда участвуем. Раньше были признаны лучшим отелем как, городской, международный и для самостоятельных путешественников. Из года в год, жюри оценивает самые разные аспекты нашей деятельности. В этом году заявку на участие можно было подавать только в одной номинации.

- В этом году вы стали победителем сразу трех специальных номинаций «Уральской звезды 2021». Расскажите, какие именно из них стали заслуженными?

- Изначально мы заявлялись, как лучший отель для самостоятельных путешественников. Причем, это одна из номинаций, в которой была самая большая конкуренция. Победу взяли в качестве лучшего партнера года по оценке туроператоров области. Еще одна награда присуждена нам, как эко-ответственному отелю. И третьей победой стала номинация, как лучшему отелю для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

- Что значит быть эко-ответственным отелем?

- У нас очень сильное эко-направление. Мы берем на себя каждый год определенные обязательства, чтобы соответствовать уровню экологичности. Например, есть инициатива, чтобы использовать меньше пластика. Бутылочки из пластика заменяем на графины с водой, сокращаем число выброшенной пищи. Поэтому, гости на завтраке видят плакаты, на которых мы призываем их брать столько, сколько они смогут съесть. Ведь здесь все слишком вкусно, поэтому нельзя выбрасывать еду.

- Как вы считаете, зачем нужна «Уральская звезда» и почему в ней нужно участвовать отельерам?

- Во-первых, это профессиональная премия и участвуют в ней отели, которые, как и мы стремятся стать лучшими. А во-вторых, это проверка себя. Оценки дает профессиональное жюри, люди которые давно работают в гостеприимстве и знают, какому уровню должны соответствовать отели, чтобы приезжали туристы. У премии самая благородная миссия, совершенствовать услуги и задавать высокие стандарты обслуживания. Коллегам желаю лояльных гостей, большого туристического потока.