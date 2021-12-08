В Югре женщина на иномарке устроила ДТП на встречной полосе и сбежала

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ДПС Фото: Виталий КАРНАУХ

В поселке Игрим Березовского района ХМАО в одиннадцатом часу вечера 7 декабря произошло серьезное ДТП, виновница которого сбежала.

Водитель автомобиля Toyota на заснеженной трассе не справилась с управлением, врезалась в дорожный знак, по касательной задела опору ЛЭП, после чего выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «УАЗ». Об этом сообщает информационный портал ugra-news.ru.

В результате ДТП 18-летняя девушка, управлявшая автомобилем «УАЗ», а также 50-летний пассажир иномарки получили травмы и были доставлены в больницу бригадой скорой помощи. Виновница аварии сбежала с места ДТП.

Водителю в случае оставления места ДТП грозит штраф до 1 тысячи рублей, либо лишение прав на управление транспортными средствами на срок от года до полутора лет.