В Нижнем Тагиле три школы отправили на дистант из-за вспышки ОРВИ

За парты вернутся ученики трех школ в понедельник Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле школы № 69, 80 и 90 отправили на дистант из-за высокой заболеваемости ОРВИ. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе администрации города. Планируется, что ученики вернуться за парты на следующей неделе.

- В дистанционном формате школы будут работать до конца недели. После комиссия примет решение о выведении их на обычный режим, - рассказали в мэрии.

Напомним, в Екатеринбурге школы из-за высокой заболеваемости детей пока не закрывали, однако на дистанте по данным на 6 декабря находились 320 классов. Их них 82 из-за выявленного случая коронавируса и 238 из-за большого количества заболевших ОРВИ.