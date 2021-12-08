В Свердловскую область и Екатеринбург придет оттепель

По-настоящему снежно будет в северной части области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последние дни в Екатеринбурге и области, после аномального потепления держится по-настоящему зимняя погода. Так, например, 8 декабря, в северной части области столбики термометра показывают -20 градусов днем. Однако, в ближайшие дни, 9 и 10 декабря, в Екатеринбурге и по всей области станет значительно теплее. Осадков и сильного ветра не ожидается.

Главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко рассказала «КП-Екатеринбург», что на этой неделе интенсивного понижения температуры не наблюдается. А наоборот, будет почти оттепель.

- Свердловскую область и Екатеринбург ждет потепление. Ночью температура воздуха будет до -10…-15 градусов. Днем температура воздуха примерно -1..-8 градусов. В ближайшие дни осадков также будет мало. Ветер неинтенсивный до 15 метров в секунду, - рассказала Галина Шепоренко.

По-настоящему снежно будет в северной части области. Кроме того, синоптики уверяют, что на следующей неделе сильных морозов свердловчанам также ждать не стоит.

Ранее, Галина Шепоренко рассказывала о том, какая погода ждет уральцев зимой и будет ли также снежно, как в прошлом году.