Общественники предложили высадить лес вместо Баден-Бадена на Шарташе

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Сегодня, 8 декабря, депутаты Гордумы посетили площадку на Шарташе, на которой инвестор планирует построить термальный комплекс Баден-Баден. Они посетили две площадки, которые примут две очереди строительства. При этом присутствовали и представители сообщества Парки и скверы, которые выступили против строительства комплекса на Шарташе.

- Здесь должны быть высажены деревья, - сказала Анна Балтина, представитель сообщества Парки и скверы. - Это особо охраняемая природная территория. Нужно сначала выполнить меры по восстановлению земли.

Вторая очередь термального комплекса планируется к возведению на пустыре, где до середины 80-х был поселок Пески, пока его не смыло наводнение. Перед строительством комплекса Минприроды планирует снять с этого пустыря статус ООПТ. При этом парк прирастет другой зоной ООПТ, где растут сосны. Об этом ранее говорил инвестор. Одобрение на строительство комплекса еще не дали депутаты Гордумы.

В сентябре они уже рассматривали этот вопрос, но не пришли к единому мнению. Заново рассмотреть этот вопрос депутаты собираются после сегодняшней экскурсии на территорию планируемую к застройке.

Напомним, термальный комплекс планируют начать возводить на Шарташе весной 2022 года. В него вложат больше 1,5 миллиардов рублей. Контролировать строительство «Баден-Бадена» будет группа депутатов и общественников.