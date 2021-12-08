В Свердловской области не будут вводить обязательную вакцинацию детей от коронавируса

В Свердловской области обсуждается вакцинация подростков от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области активно обсуждается вопрос о вакцинации от коронавируса детей. Начальник департамента образования столицы Урала Константин Шевченко в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Екатеринбурге» заявил, что вакцина вероятнее всего, будет включена в календарь обязательных прививок, однако региональные власти «КП-Екатеринбург» это опровергли.

- На данный момент об обязательной вакцинации речи не ведется, - рассказал заместитель губернатора Павел Креков.

Ранее заместитель главы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева в эфире радио «Комсомольская правда» на 92,3FM рассказала, что в городе готовятся начать вакцинацию подростков.

- Если это будет по всей стране, то будет и в Екатеринбурге. Мы этого ждем, и дети сами уже хотят вакцинироваться. Сознательность у детей иногда даже выше, чем у взрослых, - рассказала Екатерина Сибирцева. - Тем более, что ребенок с 15 лет может самостоятельно принять решение о вакцинации. Поэтому, если решение будет принято, вакцину получим и сразу приступим.