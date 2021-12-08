Tele2 дарит уральским клиентам еще больше бонусов этой зимой

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Еда:

Все клиенты оператора могут получить скидку 20% на заказ на сайте и в приложении BRONIBOY, скидку 10% на заказ полезного мороженого «Пашуня» с бесплатной доставкой по Екатеринбургу, а также вторую пиццу в подарок в ресторане доставки Pizza 911.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Развлечения:

Каждому абоненту Tele2 доступна скидка 20% на однодневные мастер-классы по гончарному искусству и ручной лепке в школе керамики «Гончарка» и 12% скидки на билет в «Парк Сказов».

Любителям активного зимнего отдыха предлагаются специальные условия при посещении горнолыжных комплексов в регионе. На Пильной (Первоуральск, ул. Старателей, 2б) абоненты Tele2 получают третий час в подарок при покупке почасового абонемента по будням. На Уктусе (Екатеринбург, ул. Зимняя, 27) клиенты оператора могут пользоваться подъемником учебного склона третий час бесплатно при покупке двухчасового абонемента в будние дни.

Кроме того, абонентам Tele2 предоставляется бесплатный входной билет на каток «Юность» в центре Екатеринбурга.

Музеи:

Клиенты оператора могут приобрести билет в Музей истории Екатеринбурга со скидкой 25%, а по воскресеньям бесплатно посещать Екатеринбургский музей изобразительных искусств, Музей наивного искусства и Эрмитаж-Урал. Кроме того, в выходные дни клиентам оператора предоставляется бесплатный вход в Мультимедийный исторический парк «Россия – моя история!».

Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Подарки:

Всем клиентам мобильного оператора предоставляется скидка 12% на цветы, шары и карнавальную продукцию в магазине «Академия чудес», а также очковые линзы BBGR Unor без покрытия в подарок или скидку 1290 рублей на другие линзы в магазине «Культура зрения».

Tele2 ставит на первое место повседневные потребности абонентов не только в сфере мобильного общения, но за ее пределами. Поэтому оператор предлагает своим клиентам бонусы, скидки и подарки от партнеров в рамках программы лояльности «Больше». Их список постоянно обновляется с учетом пожеланий и интересов пользователей.

Узнать сроки и подробные условия акции можно на сайте и в приложении «Мой Tele2». Чтобы получить бонусы от партнеров оператора, необходимо зайти в личный кабинет, нажать на кнопку «Активировать» и получить SMS с промокодом. Скидку можно применить при оплате заказа.