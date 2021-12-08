Решение об изменении маршрутов приняли на основе аналитики пассажиропотока
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Две электрички, соединяющие Екатеринбург и Нижний Тагил, изменят маршруты с 12 декабря. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.
- Маршрут пригородного поезда № 6460 сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург-Пассажирский продлен до станции Шарташ. Теперь пассажиры данного пригородного поезда смогут доезжать до центра Екатеринбурга, - сообщили там.
Также маршрут изменится у электрички № 6459 Керамик – Нижний Тагил. Она будет начинать движение со станции Шарташ, делать остановки в черте Екатеринбурга на станциях Первомайская и Екатеринбург-Пассажирский. Также вагон будет останавливаться на станциях ВИЗ, Электродепо и Екатеринбург-Сортировочный.
В Минтрансе уточнили, что приняли решение об изменении маршрутов на основе аналитики пассажиропотока, которая проводилась совместно со Свердловской пригородной компанией. При этом, если появится необходимость, маршруты могут пересмотреть и увеличить их протяженность или изменить частоту курсирования.
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