Решение об изменении маршрутов приняли на основе аналитики пассажиропотока Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две электрички, соединяющие Екатеринбург и Нижний Тагил, изменят маршруты с 12 декабря. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

- Маршрут пригородного поезда № 6460 сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург-Пассажирский продлен до станции Шарташ. Теперь пассажиры данного пригородного поезда смогут доезжать до центра Екатеринбурга, - сообщили там.

Также маршрут изменится у электрички № 6459 Керамик – Нижний Тагил. Она будет начинать движение со станции Шарташ, делать остановки в черте Екатеринбурга на станциях Первомайская и Екатеринбург-Пассажирский. Также вагон будет останавливаться на станциях ВИЗ, Электродепо и Екатеринбург-Сортировочный.

В Минтрансе уточнили, что приняли решение об изменении маршрутов на основе аналитики пассажиропотока, которая проводилась совместно со Свердловской пригородной компанией. При этом, если появится необходимость, маршруты могут пересмотреть и увеличить их протяженность или изменить частоту курсирования.

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