Сотрудники «Спецавтобазы» в Екатеринбурге с начала года поймали 756 собак

Сейчас в приюте находится 87 собак Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»

Сотрудники ЕМУП «Спецавтобаза» в Екатеринбурге с начала 2021 года поймали 756 собак. Всех их сначала пристраивали в приют, а затем искали хозяев. Так, новый дом обрела 201 собака. Еще 38 псов вернулись к своим владельцам.

- В приюте всех четвероногих осматривает ветеринар, затем они получают прививку от чумы и бешенства, их обрабатывают от паразитов и стерилизуют, - рассказала начальник приюта для животных ЕМУП «Спецавтобаза» Ольга Гласова. - Этим собакам ставят электронные чипы и ушные бирки с порядковым номером, по которым можно определить, когда и где животное было отловлено.

Социализированных и неагрессивных собак после установки чипа и бирки выпускают туда же, где их нашли.

Фото: ЕМУП «Спецавтобаза»

Кстати, бригады по отлову собак работают ежедневно. В среднем за день они объезжают 30-35 адресов.

Отметим, что в приюте «Спецавтобазы» на Посадской, 3 каждый месяц проходит день открытых дверей. Ближайший планируется провести 11 декабря с 13:00 до 16:00. Сейчас здесь находится 87 собак, которые ждут новых хозяев.