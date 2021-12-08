Уралец отправил на больничную койку прохожего, который сделал ему замечание

Дело передали в суд
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Серове мужчина ударил куском шлакоблока прохожего, который сделал замечание. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.
Инцидент произошел 6 октября 2021 года на улице Ключевая. Работники социальной помощи раздавали бесплатные обеды для малоимущих граждан. В этот момент мимо проходил мужчина. Он заметил, что пожилой женщине не хватило еды. Прохожий сделал замечание мужчинам, которые стояли в очереди. В том числе там был и обвиняемый.
- Будучи в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый возмутился на сделанное замечание, взяв в руки предмет в виде фрагмента от шлакоблока, и нанес им один удар в область головы потерпевшего, - говорится в сообщении.
От удара потерпевший упал. Его доставили в больницу. Мужчина пробыл на стационарном лечении несколько дней.
Мужчину, ударившего прохожего, обвиняют по пунктам «а», «в» части 2 статьи 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Дело передали в суд.
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