Что произошло в Екатеринбурге в ночь на 8 декабря: ДТП с заносом, бешеный кот и ледяной потоп на ВИЗе

Новости Екатеринбурга: утро 8 декабря Фото: Лев ИСТОМИН

Самые главные события Екатеринбурга и Свердловской области к 8 декабря 2021 года - в подборке «КП-Екатеринбург».

Вечером, 7 декабря на трассе Верхняя Салда – Алапаевск 21-летняя водитель Mitsubishi выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с Volkswagen Polo. По предварительным данным ее автомобиль вынесло на полосу встречного движения из-за яркого света фар встречного автомобиля.

По данным УГИБДД по Свердловской области, девушка за рулем иномарки не выбрала безопасную скорость, из-за чего не справилась с управлением.

В ДТП пострадали четыре человека: у пассажирки Mitsubishi – закрытая черепно-мозговая травма, водитель Volkswagen Polo получил перелом бедра, а пассажирка – закрытую ЧМТ и тупую травму живота. Также в Volkswagen Polo находился полугодовалый малыш, он серьезных травм не получил, госпитализировать его не стали.

В Екатеринбурге накануне в одной из квартир пришлось спасать хозяйку от собственного кота. После временного переезда из-за травли тараканов питомец стал агрессивным и покусал женщину.

Когда пришло время возвращаться, кот отказался залазить в переноску и стал нападать на хозяйку. Пришлось вызывать спасателей, которые накрыли переноской кота сверху.

В первом часу ночи 8 декабря диспетчеру Водоканала поступило сообщение о серьезной коммунальной аварии на перекрестке улиц Татищева и Мельникова, который затопило ледяной водой.

Через пять минут подачу воды на поврежденном участке ограничили, локализовав утечку. Ночью авария была устранена.