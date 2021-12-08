Улицу на ВИЗе залило ледяной водой

Улица оказалась затоплена из-за нарушения на трубопроводе
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На ВИЗе ночью, 8 декабря, произошла коммунальная авария. Дорогу и тротуары в районе улиц Татищева - Мельникова залило ледяной водой.
- Сегодня ночью в 00:10 поступила заявка в диспетчерскую службу по поводу этой утечки. В 01:10 аварийная бригада уже отключила поврежденный участок и локализовала утечку, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Водоканала.
Улица оказалась затоплена из-за технологического нарушения на трубопроводе диаметром 315мм в колодце. В домах из-за аварии воду не отключали.
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