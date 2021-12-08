Екатеринбурженка вызвала зооволонтеров, чтобы посадить в переноску разбуянившегося домашнего кота

Кот испытал стресс в чужой квартире и стал агрессивным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге хозяйке обычно милого домашнего кота пришлось вызывать на помощь зооспасателей, после того, как питомец стал агрессивным и покусал ее. Все дело в том, что пушистый испытал стресс из-за того, что его привезли на время в другую квартиру, пока по его основному месту жительства проводили обработку от тараканов. А когда настало время возвращаться, хозяйка не смогла его усмирить его, чтобы посадить в переноску.

- Кот, обычно совершенно спокойный, неожиданно перевозбудился, и события приняли драматичный ход, - рассказал спасатель Евгений Зенков в группе ВКонтакте «ЗооСпас в Екатеринбурге». - Бывает, что стресс от нарушения привычного уклада жизни может настолько вывести кошку из душевного равновесия, что она превращается в маленького монстра и начинает держать в ужасе весь дом, а погрызенные хозяева в смятении бинтуют руки и глотают валерьянку (или другие успокоительные жидкости).

Зооспасатели застали кота на дне ванны, рядом с которой были разбросаны полотенца и одеяла - хозяйка пыталась прихватить разбуянившегося питомца, но потерпела поражение. Волонтеры хотели зафиксировать его удавкой и так посадить в переноску, но на месте стало понятно, что гораздо безопаснее и проще действовать иначе.

- Мы просто накрыли кота сверху расстегнутой переноской, как ловят муху банкой, - рассказал Евгений Зенков.

Кот был благополучно упакован в переноску, и хозяйка повезла его обратно в его привычный дом.