«Ослепил свет фар»: на Урале водитель Mitsubishi врезалась во встречный автомобиль

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На 74 километре трассы Верхняя Салда-Алапаевск накануне вечером, 7 декабря, 21-летняя девушка за рулем Mitsubishi влетела во встречный Volkswagen Polo. Сотрудникам ГИБДД она рассказала, что ее машину занесло на встречную полосу после того, как ее ослепил свет фар встречного автомобиля.

- Водитель, управляя автомобилем Mitsubishi ASX, двигаясь в районе 74 километра автодороги Верхняя Салда-Алапаевск, не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением, не справился с управлением, допустил занос транспортного средства с последующим выездом на полосу встречного движения и столкновением с автомобилем Volkswagen Polo, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В аварии пострадали четыре человека. Пассажирка Mitsubishi получила закрытую черепно-мозговую травму, водитель Volkswagen Polo - перелом бедра, его пассажирка - закрытую черепно-мозговую травму и тупую травму живота. Шестимесячный малыш, также находившийся в Volkswagen Polo, не получил серьезных травм благодаря тому, что был пристегнут трехточечным ремнем безопасности в детском кресле. Медики осмотрели ребенка и отпустили домой.

В ГИБДД призывают водителей быть внимательными на дорогах, особенно если в машине находятся дети и напоминают, что манера вождения у должна соответствовать дорожным и погодным условиям.

- В зимний период особенно опасно совершать резкие маневры, двигаться с большой скоростью, все это может привести к потере контроля над транспортным средством, - отмечают в ГИБДД. - В случае ослепления светом фар встречного автомобиля необходимо включить аварийную сигнализацию, снизить скорость и остановиться.