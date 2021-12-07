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Общество7 декабря 2021 17:50

В Екатеринбурге полицейские поймали парня, который открыто отобрал телефон у местной жительницы

Похищенный гаджет злоумышленник успел продать
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские поймали молодого человека, который ограбил женщину в безлюдном переулке, добычей злоумышленника стал мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей. Инцидент произошел утром 2 декабря, а в полицию обратился 35-летний муж жертвы.

- В результате комплекса следственно-оперативных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в нападении. Им оказался не работающий и ранее не судимый местный житель. Молодой человек признал свою причастность к содеянному, - сообщают в УМВД России по Екатеринбургу.

Украденного гаджета у мужчины не оказалось, он успел его продавать, а полученные деньги потратил на свои нужды. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленнику грозит до четырех лет лишения свободы.