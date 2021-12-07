В уральской деревне мужчина погиб, врезавшись в трансформаторную станцию

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В уральской деревне Палецкова 65-летний мужчина погиб за рулем иномарки, когда ехал до ближайшего магазина. По предварительным данным, водитель Hyundai Sonata не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, после чего съехал в кювет и врезался в трансформаторную подстанцию.

- Прибывшая на место ДТП бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть водителя. Установлено, что в момент аварии водитель не был пристегнут ремнем безопасности, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Известно, что погибший имел стаж вождения транспортными средствами 17 лет. Его супруга рассказала полицейским, что у него было больное сердце, при этом накануне ночью он почти не спал из-за высокого давления, после этого он все-таки решился сесть за руль. По факту ДТП ведется следствие.