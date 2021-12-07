В Нижнем Тагиле разыскивают родственников красноармейца, погибшего в 1941 году

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Нижнем Тагиле отделение общественной организации ветеранов «Боевое Братство» разыскивает родственников политрука Дмитрия Ефимовича Шилова, который родился в 1903 году и был убит в декабре 1941 года в ходе боев у деревни Максимовская, которая находится в Тверской области, известно, что он погиб во время контрнаступления Красной Армии под Москвой.

- Останки воина в настоящее время покоятся в братской могиле в районе бывшего расположения указанной деревни. Сейчас представителями «Боевого братства» устанавливаются ныне живущие родственники Д.Е. Шилова, который был призван на службу Нижнетагильским РВК Свердловской области, - сообщили в СУ СК по Свердловской области.

Когда Дмитрий Шилов отправлялся на службу, он проживал в районе Красный Камень города Нижнего Тагила. У него была жена - Степанида Максимовна Евдокимова. Если вы знаете возможных родственников красноармейца, сообщите по телефонам в Нижнем Тагиле: 8(3435)41-19-27, 8(3435)41-19-62, или по номеру: 8-912-689-91-61.