На Урале контрольные группы выявили больше пяти тысяч нарушений антиковидных мер

В задачи контрольных групп входит проверки соблюдения масочного режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области контрольные группы, начиная с 30 октября, составили уже больше пяти тысяч протоколов об административных правонарушениях, из них 1301 случай приходится на Екатеринбург, горожане и организации получают штрафы и предупреждения за несоблюдения антиковидных мер в общественных местах.

- С проверочными рейдами в торгово-развлекательные центры, супермаркеты, организации общепита и сферы услуг, объекты спорта и культуры, а также общественный транспорт ежедневно выходят более 300 межведомственных контрольных групп, - отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В задачи контрольных групп входит проверки соблюдения масочного режима. Всего же проверено 73 284 объект потребительского рынка, также соблюдение эпидмер проверили в 17,6 тысячи единиц общественного транспорта, проведено больше 72 тысяч профилактических бесед.