В Екатеринбурге детская больница № 8 приостановила прием здоровых детей

Планируется, что маленькие пациенты не смогут попасть ни в одну из поликлиник медучреждения с 6 по 10 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В детской городской больнице № 8 Екатеринбурге временно прекратит прием здоровых детей. Планируется, что маленькие пациенты не смогут попасть ни в одну из поликлиник медучреждения с 6 по 10 декабря. Как объясняется на сайте больницы, это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Напомним, в Свердловской области резко выросла заболеваемость ОРВИ, только за последнюю неделю в регионе зарегистрировано 47.5 тысяч новых случаев заболевания, что превышает эпидемиологический порог по совокупному населению на 60,9%, кроме того, это больше показателя прошлой недели больше, чем на четверть.

Кроме того, екатеринбуржцы пожаловались на очереди в поликлинике детской больнице №8 на Гончарном, 5. Очередь на прием к врачу скопилась в минувшее воскресенье, 5 декабря.