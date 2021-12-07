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Общество7 декабря 2021 15:31

В Екатеринбурге 29-летняя женщина в пылу ссоры ударила ножом своего сожителя

Пострадавшего госпитализировали с тяжелым ранением
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полицейские задержали 29-летнюю местную жительницу, которая в пылу ссоры ударила ножом своего 32-летнего сожителя. Инцидент произошел 5 декабря в квартире жилой многоэтажки на улице Шефской. Для пострадавшего бытовой конфликт закончился проникающим ранением брюшной полости и госпитализацией в ЦГБ № 23.

- Прибывшие на адрес сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую в нападении. Ей оказалась ранее не судимая местная жительница. Она созналась в содеянном и пояснила, что совершила данный поступок из-за внезапно возникшей личной неприязни, - уточняют в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Женщине грозит до восьми лет лишения свободы.