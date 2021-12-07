Археологи дали добро на строительство музея оружия РМК в Екатеринбурге

В Екатеринбурге к 300-летию города в 2023 году построят музей оружия по проекту британского архитектора Нормана Фостера Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области археологи дали разрешение «Русской медной компании» на строительство музея оружия, который должен появиться рядом с штаб-квартирой компании. Эксперты, которые работали на участке улиц Горького-Карла Маркса-Гоголя, пришли к выводу, что весь культурный слой уже изъят, и историческому облику уральской столицы ничто не угрожает.

- В ходе проведения работ собрана коллекция предметов, отражающих материальную культуру Екатеринбурга от 18 до 20 веков. Среди находок – около 60 монет, керамические сосуды, бутылки из-под алкоголя, целые аптечные и парфюмерные флаконы, фрагменты холодного оружия, изделий из дерева, - сообщают эксперты.

Напомним, в Екатеринбурге к 300-летию города в 2023 году построят музей оружия по проекту британского архитектора Нормана Фостера. Строительством музея займется Русская медная компания (РМК). По проекту специалиста она уже построила свою штаб-квартиру.