В Екатеринбурге зоозащитники спасают пса, которого подростки избили палками

Фото: фонд "Зоозащита"

В Екатеринбурге волонтеры «Зоозащиты» спасают собаку по кличке Йорик, от которого несколько раз отказывались хозяева. Как оказалось, в начале осени тойтерьера, который ютился под балконами, избили палками дети и облили водой.

- С того момента он побывал в трех домах, но нигде не сложилось. Около месяца он содержался на нашей передержке и, казалось бы, хэппи энд - обрел семью. Но в минувшую пятницу нам сообщили, что он несколько раз искусал всю семью, - рассказывают волонтеры «Зоозащиты».

При осмотре кинолог фонда заметил, что у собаки присутствует немотивированная агрессия, вполне возможно, что у животного начальная стадия эпилепсии или же есть органические проблемы в шейном отделе или голове. Возможно, дети, избившие его, что-то нарушили, но проблема не проявилась сразу.

Сейчас Йорик живет на успокоительных препаратах. Зоозащитники говорят, что справиться с таким поведением может только опытный специалист, в крайнем случае придется проводить эвтаназию.