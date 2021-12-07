Погоня длилась примерно 30 минут. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге шесть машин ДПС устроили погоню за пьяным водителем. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Накануне ночью во время патрулирования полицейские заметили стоящую на обочине иномарку и решили спросить у водителя нужна ли ему помощь.

- Однако, как только к машине подъехали, находившийся за рулем Hyundai Getz водитель резко начал движение и попытался скрыться. Началось преследование, - рассказал Валерий Горелых.

По словам начальника пресс-службы, погоня длилась примерно 30 минут. За это время нарушитель одиннадцать раз вылетел на встречную полосу и проехал шесть перекрестков на красный. Чтобы избежать ДТП, сотрудники полиции решили открыть огонь по машине. Они пробили колеса автомобиля и задержали злоумышленника.

- Освидетельствование показало, что лихач находился в состоянии опьянения. Ранее он 55 раз привлекался к административной ответственности, в основном — за превышение скоростного режима, — сообщил полковник Горелых.

Сейчас мужчина задержан. Как уточнил начальник пресс-службы, завтра он будет доставлен в суд.