В образовательных организациях сотрудниками полиции организуются специальные уроки Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале инспекторы ДПС проводят рейды, чтобы не допустить катание детей с опасных горок. Полицейские предупреждают, что последствия таких развлечений могут быть плачевными: скатываясь с крутого спуска, ребенок может оказаться на проезжей части. А коммунальщикам ставят задачу засыпать дорожки песком или другим противогололедным материалом.

- При выявлении опасных горок и снежных валов, выходящих на проезжую часть, информация незамедлительно передается в управляющие компании. В образовательных организациях сотрудниками полиции организуются специальные уроки, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Только за прошлый год было ликвидировано более 900 опасных горок. Напомним, в уральском поселке Черемухово водитель рейсового автобуса переехал пятилетнюю девочку, которая каталась по заснеженной тропинке на ледянке и неожиданно вылетела на проезжую часть. Инцидент произошел днем 30 октября на улице Ленина.