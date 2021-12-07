Глава Bright Fit рассказал об убытках сети

Одной из главных причин называется введение QR-кодов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Bright Fit Алексей Романов рассказал об убытках сети фитнесс-клубов. Бизнесмен опубликовал пост в Facebook с графиком доходов в 2021 году. Одной из главных причин называется введение QR-кодов.

- Хочу поделиться итогами ноября и выводами. У меня нет цели стонать или наоборот заряжать необоснованным оптимизмом. Скорее, взглянуть на ситуацию. Прикладываю график, который иллюстрирует весь год. Итоги ноября: общая выручка в Bright Fit упала на 27% по отношению к сентябрю, а по отношению к октябрю вообще в 1,6 раза, - написал Алексей Романов.

общая выручка в Bright Fit упала на 27% Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Отметим, что спортивные залы входят в число заведений зон COVID-free. Для доступа необходим QR-код.

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