В уральской деревне незаконную свалку ликвидировали после вмешательства прокуратуры

После проверки ведомство внесло представление главе Верхнесалдинского городского округа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В деревне Северная несанкционированную свалку ликвидировали только после вмешательства природоохранной прокуратуры. В ведомстве установили, что в течение 2021 года жители населенного пункта жаловались на сброс отходов, однако администрация муниципалитета не принимала никаких мер, нарушая права граждан на благоприятную окружающую среду.

- Природоохранная прокуратура по обращению директора регионального департамента по охране животного мира проверила соблюдение требований законодательства. Выявлены факты длительного бездействия администрации, - уточняет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

После проверки ведомство внесло представление главе Верхнесалдинского городского округа. После чего несанкционированная свалка отходов в количестве 296 тонн мусора была ликвидирована.