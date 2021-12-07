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Общество7 декабря 2021 12:59

В уральской деревне незаконную свалку ликвидировали после вмешательства прокуратуры

С территории населенного пункта вывезли 296 тонн отходов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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После проверки ведомство внесло представление главе Верхнесалдинского городского округа

После проверки ведомство внесло представление главе Верхнесалдинского городского округа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В деревне Северная несанкционированную свалку ликвидировали только после вмешательства природоохранной прокуратуры. В ведомстве установили, что в течение 2021 года жители населенного пункта жаловались на сброс отходов, однако администрация муниципалитета не принимала никаких мер, нарушая права граждан на благоприятную окружающую среду.

- Природоохранная прокуратура по обращению директора регионального департамента по охране животного мира проверила соблюдение требований законодательства. Выявлены факты длительного бездействия администрации, - уточняет пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

После проверки ведомство внесло представление главе Верхнесалдинского городского округа. После чего несанкционированная свалка отходов в количестве 296 тонн мусора была ликвидирована.