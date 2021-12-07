Екатеринбурженку обвиняют в обмане друзей на 70 млн рублей

Дело уже передали в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Екатеринбурга обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, она обманула 10 знакомых больше чем на 70 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Женщина занималась недвижимостью. При этом у нее была репутация надежного предпринимателя. С 2018 по 2019 годы она просила у своих знакомых деньги взаймы.

- В целях придания правомерного вида своим преступным действиям, а также создания у потерпевших ложного чувства уверенности в возврате денежных средств мошенница писала расписки о получении денег либо частично выплачивала проценты за полученные займы, - говорится в сообщении прокуратуры.

Дело уже передали в суд.

Ранее в Нижнем Тагиле мужчина украл у восьми своих обеспеченных знакомых больше 4,6 миллиона рублей. Он предлагал друзьям проинвестировать его мнимый бизнес, либо дать деньги в долг. При этом возможности вернуть средства с процентами у него не было. За это его приговорили к двум годам в колонии общего режима. Также суд взыскал с осужденного похищенные деньги.

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