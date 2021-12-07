Уральский фотограф снял редкое природное явление на горе Пильной

Фото: социальные сети Надежды Мануйловой

Уральский фотограф Надежда Мануйлова сняла редкое природное явление на западе Свердловской области. В объектив девушки попали световые столбы, известно, что кадры были сделаны на горе Пильной под Первоуральском. Как говорит автор снимков, они появляются при резком понижении температуры. В последние дни столбики термометров пустились до минус 20.

- Давно заметила, что здесь всегда на несколько градусов холоднее, чем в Екатеринбурге. Видимо, сказывается высота горы и удаленность от города. Поэтому снег ложится раньше и весной остается дольше, что весьма радует глаз по сравнению с городской серостью и грязью, - рассказывает Надежда Мануйлова на своей странице в социальных сетях.

Фотограф рассказала «КП Екатеринбург», что сделала снимки в ночь на 7 декабря. В этот день она была на даче.

- Я уже была здесь, на даче. Столбы увидела в окно. Я их ждала, потому что наблюдаю за погодой. Собралась и пошла фотографировать, - заявила Мануйлова.

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