Перевозки контейнеров на СвЖД с начала года выросли на 9,7%

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Во внутреннем сообщении отправлено 195,8 тыс. ДФЭ (+5,7%), в экспортном – 211,3 тыс. ДФЭ (+13,7%).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 8,5% и составило 305,7 тыс. ДФЭ (перевезено 5,5 млн тонн грузов, +7,2%), в том числе:

химикаты и сода – 146,2 тыс. ДФЭ (+11,7% к январю – ноябрю 2020 года);

лесные грузы – 37,3 тыс. (в 1,3 раза);

бумага – 29,3 тыс. (+19,6%);

нефть и нефтепродукты – 27,8 тыс. (-21,4%);

цветные металлы – 18,2 тыс. (-6,2%);

черные металлы – 15,6 тыс. (-8,1%);

огнеупоры – 6,8 тыс. (рост в 1,4 раза);

строительные грузы – 4,9 тыс. (+24,2%);

метизы – 5 тыс. (+6,2%).

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе – ноябре 2021 года было перевезено 5 млн 921 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 12,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

ДФЭ – условная единица измерения вместимости, эквивалентная полезному объему стандартного 20-футового контейнера.