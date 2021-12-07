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Общество7 декабря 2021 12:26

В Свердловскую область из Узбекистана завезли 20 тонн свежей хурмы

Ягоды уже проверили на качество
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Ягоды прошли проверку на качество.

Ягоды прошли проверку на качество.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Свердловскую область из Узбекистана поступила партия свежей хурмы. Как сообщает региональный Россельхознадзор в регион привезли больше 20 тонн оранжевых ягод.

Специалисты фитосанитарного контроля и лаборатории ФГБУ «Свердловский референтный центр Россельхознадзора» осмотрели партию и провели экспертизу. По данным исследования ягоды прошли проверку на качество.

Напомним, что в клубнике, которую привезли на Урал из Армении, нашли западного цветочного трипса. Это малозаметное насекомое в настоящее время признано одним из наиболее опасных вредителей овощных, декоративных и цветочных растений. Всего было привезено 298 килограмм ягод, и только в одном килограмме нашли опасного вредителя. Зараженные ягоды сразу же были уничтожены.