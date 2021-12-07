На Урале семиклассница выпала из окна школы

Выпавшей случайно из окна ученице сразу же вызвали скорую медицинскую помощь. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 7 декабря, из окна класса на третьем этаже школы №51 выпала ученица 7 класса Диана (имя изменено – прим.ред). Об этом сообщает паблик «Инцидент Каменск-Уральский».

Инцидент произошел на перемене, в это время в классе находились другие ученики, которые позвали на помощь завуча учебного учреждения, которая находилась рядом с классом.

Выпавшей случайно из окна ученице сразу же вызвали скорую медицинскую помощь. Бригада медиков предварительно диагностировала у пострадавшей девочки многочисленные ушибы. Директор школы №51 Ирина Кашкина отказалась от комментариев по поводу инцидента.

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