Законодательное собрание Свердловской области поддержало федеральный законопроект о QR-кодах

Свердловская область поддержала законопроект. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Законодательном собрании Свердловской области сегодня обсуждали, поддерживать или нет федеральный законопроект о QR-кодах. В середине декабря в Госдуме его рассмотрят, и если примут, то с 1 февраля попасть в магазины и на массовые мероприятия без QR-кода будет нельзя. Также без него не получится проехаться на поезде или подняться на борт самолета.

В ходе голосования депутаты решили, что законопроект надо все-таки поддержать: 38 проголосовали "За". Еще 8 проголосовали "Против".