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Общество7 декабря 2021 11:27

Законодательное собрание Свердловской области поддержало федеральный законопроект о QR-кодах

38 депутатов высказались за него
Источник:kp.ru
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Свердловская область поддержала законопроект.

Свердловская область поддержала законопроект.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Законодательном собрании Свердловской области сегодня обсуждали, поддерживать или нет федеральный законопроект о QR-кодах. В середине декабря в Госдуме его рассмотрят, и если примут, то с 1 февраля попасть в магазины и на массовые мероприятия без QR-кода будет нельзя. Также без него не получится проехаться на поезде или подняться на борт самолета.

В ходе голосования депутаты решили, что законопроект надо все-таки поддержать: 38 проголосовали "За". Еще 8 проголосовали "Против".