В Ирбите нашли пропавшую 15-летнюю девочку

В Ирбите поисковый отряд «Прорыв» и полиция нашли 15-летнюю Валерию Тюстину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ирбите поисковый отряд «Прорыв» и полиция нашли 15-летнюю Валерию Тюстину. Как сообщает МО МВД России «Ирбитский» здоровью и жизни подростка ничего не угрожает.

- В настоящий момент с ребенком и с её законными представителями сотрудниками ПДН проводится профилактическая беседа, - рассказали в полиции.

Валерия Тюстина пропала 6 декабря. Девочка пошла гулять с подружками, но в назначенное время (в 9 вечера) домой не вернулась. Родители звонили, трубку не брала. В 11 вечера телефон стал не доступен.

Напомним, что в Верхней Пышме ищут двух подростков в летней одежде. О местонахождении мальчиков неизвестно с 5 декабря. Оба в день пропажи были одеты в черные сланцы, их поиском занимается МО МВД России "Верхнепышминский" и поисковой отряд «Прорыв».