На Урале строительная компания задолжала работникам 700 тысяч рублей

Компания не выплачивала деньги, пока в ситуацию не вмешалась прокуратура Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале строительная компания ООО «СтройКом» задолжала работникам 700 тысяч рублей. Девять сотрудников с июня по октябрь 2021 года не могли получить деньги за работу. О ситуации узнали в прокуратуре и провели проверку соблюдения трудового законодательства в деятельности.

- По результатам проверки прокуратура мировому судье судебного участка № 1 Верхнесалдинского судебного района направила заявления о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по выплате заработной платы. Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме, - рассказали в прокуратуре.

Кроме того, прокуратура в отношении юридического лица возбудила дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение норм трудового законодательства лицом, ранее подвергнутым наказанию за аналогичное правонарушение), а также внесла представление генеральному директору ООО «СтройКом» об устранении нарушений закона в сфере оплаты труда. После вмешательства прокуратуры сотрудникам полностью выплатили причитающиеся им деньги.