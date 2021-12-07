Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-16°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 декабря 2021 10:33

В Екатеринбурге таксист во время поездки потерял сознание

Мужчина спровоцировал ДТП с тремя автомобилями
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Такси попало в аварию. Пострадал один человек

Такси попало в аварию. Пострадал один человек

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге днем, 7 декабря, произошло ДТП с участием автомобиля такси и еще двух легковых машин на перекрестке улиц Челюскинцев и Свердлова.

По данным ИА «Уральский меридиан», во время поездки у 59-летнего водителя такси произошел приступ эпилепсии, после чего он потерял сознание и попал в ДТП.

На место оперативно вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая госпитализировала пострадавшего в одну из городских больниц. Врачи поставили таксисту предварительный диагноз - сотрясение головного мозга и черепно-мозговая травма.

Напомним, что 7 декабря напротив дома 125 по улице Малышева резко затормозил автобус №25, из-за чего в салоне упала пенсионерка. Женщину с травмами доставили в больницу.

Причиной резкого торможения стал выезд автомобиля с прилегающей территории, из-за чего водитель рейсового автобуса применил экстренное торможение.