В Екатеринбурге таксист во время поездки потерял сознание

Такси попало в аварию. Пострадал один человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге днем, 7 декабря, произошло ДТП с участием автомобиля такси и еще двух легковых машин на перекрестке улиц Челюскинцев и Свердлова.

По данным ИА «Уральский меридиан», во время поездки у 59-летнего водителя такси произошел приступ эпилепсии, после чего он потерял сознание и попал в ДТП.

На место оперативно вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая госпитализировала пострадавшего в одну из городских больниц. Врачи поставили таксисту предварительный диагноз - сотрясение головного мозга и черепно-мозговая травма.

Напомним, что 7 декабря напротив дома 125 по улице Малышева резко затормозил автобус №25, из-за чего в салоне упала пенсионерка. Женщину с травмами доставили в больницу.

Причиной резкого торможения стал выезд автомобиля с прилегающей территории, из-за чего водитель рейсового автобуса применил экстренное торможение.