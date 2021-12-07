В Первоуральске в пожаре погиб мужчина

Причины пожара устанавливаются. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске, сегодня утром, 7 декабря загорелся частный дом, в результате пожара погиб мужчина. Несчастный случай произошел на улице Фрунзе № 60.

Прибывшие на место ЧП пятнадцать спасателей на 5 единицах техники. После тушения пожара и разбора сгоревших конструкций они обнаружили тело мужчины. Об этом пишет паблик «Инцидент Первоуральск».

- В 09:46 поступило сообщение о пожаре. На площади 150 квадратных метров сгорели частный жилой дом и надворные постройки. При разборке сгоревших конструкций обнаружен погибший мужчина. В 10:40 пожарные ликвидировали открытое горение, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Причины пожара устанавливаются. В региональном СК пояснили, что по факту пожара проводится проверка, а предварительно смерть мужчины не носит криминальный характер.

В Екатеринбурге в конце ноября в пятиэтажном доме из-за самодельной проводки погибли пожилые мужчина и женщина.