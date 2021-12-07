Уралец обманул друзей на 4,6 млн рублей под предлогом мнимого бизнеса

Жителя Нижнего Тагила признали виновным в мошенничестве Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Нижнего Тагила украл у восьми своих обеспеченных знакомых больше чем на 4,6 миллиона рублей. За это его приговорили к двум годам в колонии общего режима. Также суд взыскал с осужденного похищенные деньги, сообщает прокуратура Свердловской области.

- В период с октября 2017 года по май 2019 года осужденный обращался к своим финансово обеспеченным знакомым с предложениями об инвестировании денежных средств в мнимый бизнес-проект, - говорится в сообщении.

Бизнес был якобы связан с природным глинистым материалом бентонитом. Если друзья не были готовы к инвестициям, мужчина договаривался о займе денег под процент. При этом у осужденного не было возможности вернуть долг.

Жителя Нижнего Тагила признали виновным по частям 3 и 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Приговор пока не вступил в силу.