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Происшествия7 декабря 2021 9:35

Уралец обманул друзей на 4,6 млн рублей под предлогом мнимого бизнеса

Теперь он проведет два года в колонии общего режима
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Жителя Нижнего Тагила признали виновным в мошенничестве

Жителя Нижнего Тагила признали виновным в мошенничестве

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Нижнего Тагила украл у восьми своих обеспеченных знакомых больше чем на 4,6 миллиона рублей. За это его приговорили к двум годам в колонии общего режима. Также суд взыскал с осужденного похищенные деньги, сообщает прокуратура Свердловской области.

- В период с октября 2017 года по май 2019 года осужденный обращался к своим финансово обеспеченным знакомым с предложениями об инвестировании денежных средств в мнимый бизнес-проект, - говорится в сообщении.

Бизнес был якобы связан с природным глинистым материалом бентонитом. Если друзья не были готовы к инвестициям, мужчина договаривался о займе денег под процент. При этом у осужденного не было возможности вернуть долг.

Жителя Нижнего Тагила признали виновным по частям 3 и 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Приговор пока не вступил в силу.