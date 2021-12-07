В Москве скончался легендарный летчик из Свердловска, накрывавший куполом Чернобыльскую АЭС

Гурген Карапетян провел в воздухе более 5500 часов, летал на всех типах вертолетов марки «Ми». Фото: instagram.com/helicopters_russia/

В Москве скончался легендарный летчик-испытатель и Герой Советского Союза Гурген Карапетян. Об этом сообщили в холдинге «Вертолеты России», где он был советником генерального директора по безопасности полетов.

Гурген Карапетян родился в Свердловске в 1936 году. После школы он поступил в Московский авиационный институт.

- С 1961 года он работал ведущим инженером в ОКБ М. Л. Миля, а уже в 1962 году окончил вертолетное отделение Школы летчиков-испытателей, - рассказывают в Instagram холдинга «Вертолеты России». - С 1962 по 1993 год Гурген Рубенович трудился на летно-испытательном комплексе. С 1974 года Карапетян работал на должности старшего летчика-испытателя завода.

Именно Гурген Карапетян лично испытывал вертолеты Ми-26 и Ми-28. Кроме того он участвовал в испытаниях многих других отечественных вертолетов.

- В период с 1962 по 1982 годы установил 10 мировых авиационных рекордов скорости и грузоподъемности на вертолетах Ми-6, Ми-10К, Ми-24 и Ми-26, - добавляют коллеги Гургена Карапетяна.

Когда случилась авария на Чернобыльской АЭС, Гурген Карапетян управлял одним из Ми-26, которые накрывали реактор 15-тонным куполом, чтобы защитить мир от радиации.

- Всего Карапетян освоил несколько десятков типов вертолетов, планеров и самолетов, а с учетом модификаций — более 100, - уточняют в холдинге «Вертолеты России». - Он провел в воздухе более 5500 часов, летал на всех типах вертолетов марки «Ми».