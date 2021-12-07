За сутки в Свердловской области еще 674 человека заболели COVID-19

Каждый день из больниц выписывают порядка 470 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 674 новых случаев заражения коронавирусом, из которых 257 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 зафиксированы в Верхней Пышме, Серове, Нижнем Тагиле, Красноуральске, Верхотурье, Каменске-Уральском, Староуткинске, Ирбите и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число заболевших коронавирусом граждан на Среднем Урале с начала пандемии составляет 184 103 человека, из которых 160 167 человек – полностью выздоровели. За сутки медики сняли диагноз у 470 человек.

Сейчас состояние 712 пациентов оценивается как тяжелое. 427 из них размещены в палатах реанимации, 353 – на аппаратах ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано 34 новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв пандемии составляет 8 661 человек.