В Свердловской области выделят 389 миллионов рублей на замену лифтов

На выделенные деньги в регионе обновят как минимум 280 лифтов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области потратят 389 миллионов рублей на замену лифтов в домах со спецсчетами. Субсидии выделят в 2022 году по решению губернатора Евгения Куйвашева из областного бюджета. Планируется, что на выделенные деньги в регионе обновят как минимум 280 подъемников.

- Вот уже три года есть возможность снижать финансовую нагрузку на собственников и проводить замену опасного для эксплуатации оборудования не только в тех домах, которые собирают взносы на капремонт в «общем котле» регоператора, но и в жилфонде со спецсчетами, - рассказал Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Напомним, специальный счет многоквартирного дома - это счет, открытый в банке, где хранятся деньги, собранные за счет взносов на капремонт, уплаченных собственниками жилых помещений этого дома и собранных пеней. Эти деньги предназначены для проведения капитального ремонта общего имущества дома, который проводится по решению общего собрания жильцов дома.

В 2021 году на замену лифтов со спецсчетами из областного бюджета потратили 214,14 миллиона рублей. За эти деньги было обновлено 233 кабины в 73 домах.