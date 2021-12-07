Уральские ученые создали таблетки для улучшения памяти

Таблетки активируют углеводно-жировой обмен в организме человека и снабжают головной мозг кислородом и энергией. Фото: УрГЭУ

Ученые Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) придумали таблетки, которые улучшают память. Они могут быть полезны для тех, кто ежедневно сталкивается с большими потоками информации. Благодаря препарату, они смогут больше запоминать и быть продуктивнее.

Разработкой таблеток занималась группа ученых. Одним из авторов инновации стал преподаватель кафедры управления качеством и экспертизы товаров и услуг Боисджони Тохириен.

- Группа ученых, в которую вошел преподаватель уральского вуза, разработала специализированный продукт на основе экстрактов имбиря и женьшеня, витаминов В2, B12, магния и триптофана, - говорится в сообщении УрГЭУ.

Разработку уже запатентовали. Таблетки являются не лекарством, а БАДом. Уникальность препарата в том, что в нем полностью сохраняются биологически-активные компоненты. Кроме того, это БАД может заменить несколько пищевых добавок.

Таблетки, которые придумали уральские ученые, активируют углеводно-жировой обмен в организме человека. Также они снабжают головной мозг кислородом и энергией, улучшают кровоснабжение, способствуют нормальной проницаемости сосудов, повышают эластичность и прочность капилляров, регулирует процессы сна, внутричерепное давление и венозный отток.

Помимо этого, БАД обладает антидепрессантным и седативным эффектом. Также он является профилактикой кризов, сосудистых спазмов, атеросклероза, сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-мозговых катастроф.

Таблетки можно будет пить тем, кто достиг 18 лет. Они будут полезны людям, которые сталкиваются с высокой информационной нагрузкой, испытывают интеллектуальное напряжение и страдают от ухудшения памяти и нарушения концентрации внимания.

Названия у разработки пока нет. На ее создание ушло пять лет. На данный момент уже одобрены рецептура и технология создания продукта. Следующий шаг — запуск массового производства.

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