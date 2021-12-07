Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Екатеринбург пытались завезти почти 10 тысяч поддельных наборов Lego. Коробки с конструктором, сделанным в Китае, прибыли в столицу Урала из морского порта Владивосток в железнодорожном контейнере.

Контрафактные игрушки выявили уральские таможенники. По прибытии на грузовой терминал конструктор отправили на досмотр, где выяснилось, что маркировка на упаковках, а также детали конструктора имеют сходство с известным мировым брендом Lego.

- Для нас вопрос борьбы с контрафактом лежит не столько в плоскости предотвращения возможного ущерба правообладателя, сколько защите наших потребителей, в данном случае детей, от некачественной и опасной продукции, - рассказал начальник Екатеринбургской таможни Евгений Горохов.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Правообладатель торговой марки товар признал контрафактным. В результате арест наложен на 9 972 набора. В отношении владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.