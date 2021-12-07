В Нижнем Тагиле открылся шестой пункт вакцинации

Поставить прививку от коронавируса в новом пункте можно ежедневно с 16:00до 20:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле начал работать шестой пункт вакцинации. Он открылся в торговом центре «Реал», который находится на улице Юности, 16. Об этом сообщает TagilCity.ru

Поставить прививку от коронавируса в новом пункте можно ежедневно с 16:00до 20:00. Желающие вакцинироваться должны иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

Ранее, 16 ноября, в городе открылся пункт вакцинации в ТЦ «Мегамарт» на улице Фрунзе, 13. Он работает по будням с 16:00 до 19:00. 13 ноября появился пункт на Центральном рынке на улице Газетная. Там вакцинироваться можно по будням с 11:00 до 19:00 и по выходным с 09:00 до 18:00.

Также работает мобильный пункт в ТЦ «Квадрат» на улице Пархоменко, 41 по будням с 16:00 до 19:00 и по выходным с 12:00 до 17:00. Помимо этого, поставить прививку можно в ТРЦ DEPO на Свердловском шоссе, 31б по будням с 16:00 до 20:00 и по выходным с 10:00 до 20:00.