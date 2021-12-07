В Каменске-Уральском несколько дней ищут 62-летнего мужчину

Свердловчанин был одет в черные брюки Фото: Ксения Высотина

В Каменске-Уральском Свердловской области несколько дней ищут 62-летнего Исмагилова Сафуана Галиакбаровича. Мужчина пропал 6 декабря 2021 года.

В день пропажи свердловчанин был одет в черные брюки, черные ботинки, черную кепку и куртку с капюшоном.

Приметы:

Рост: 165 сантиметров

Телосложение: нормальное

Цвет глаз: карие

Волосы: чёрные

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, просьба обращаться по телефону: 8-(800)-700-54-52

Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Напомним, что в Верхней Пышме ищут двух подростков в летней одежде. О местонахождении мальчиков неизвестно с 5 декабря. Оба пропавших были в черных сланцах и шортах. Розыском пропавших занимается МО МВД России "Верхнепышминский".