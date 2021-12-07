Екатеринбургу вернули градостроительные полномочия

С нового года администрация будет сама выдавать разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области проголосовали за отмену закона 2015 года, по которому градостроительные полномочия были переданы на уровень региона. Теперь их вернули мэрии Екатеринбурга. Такое решение было принято на заседании.

Представитель губернатора в Заксо Михаил Ершов рассказал, что инициировал законопроект глава региона. А к свердловским властям с просьбой о возврате полномочий обратился мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Новое решение должно повысить эффективность градостроительной деятельности и сократить время предоставления государственных и муниципальных услуг.

При этом депутаты проголосовали за возврат полномочий мэрии единогласно. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года. С нового года администрация будет сама выдавать разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию.