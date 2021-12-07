В Нижнем Тагиле обнаружили фальсифицированные продукты

Не вся колбаса на прилавках соответствует заявленному качеству Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во время проверки Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле обнаружены фальсифицированные творог, сосиски, масло, сметана и колбаса. Об этом сообщает издание TagilCity.ru.

Так, в твороге от торжокского молочного комбината «Тверца» с долей жира 5% эксперты нашли немолочные виды сырья и растительные масла. Те же претензии и к маслу «Крестьянское» от «Лав Продукта», маслу «Крестьянское из Башкирии», маслу «Крестьянское» от «Дабров и К» и сметане «Экомилк» от Новосибирского молочного комбината.

Камедь обнаружена в сосисках «Молочных» от завода «Рублевский» (Москва), здесь же есть и препарат сухого животного происхождения коллагенового белка и фрагменты мышечных волокон.

Хрящи, костная ткань и мышечные волокна найдены в колбасе «Докторская» от Великолукского мясокомбината, а в «Докторской» от комбината «Атяшевский» (Мордовия) найдены препарат сухого животного коллагенового белка и остатки хрящей и костной ткани. А в «Докторской» от ОАО «Царицыно (Москва) обнаружен соевый изолированный белок.

Все результаты исследований переданы в Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.