Женщина не удержалась за поручни, когда водитель автобуса нажал на тормоз, чтобы избежать столкновения с легковушкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пенсионерка сильно упала в резко затормозившем автобусе 25 маршрута. Женщину 65 лет с различными травмами доставили в больницу.

Инцидент произошел в понедельник, 6 декабря на Малышева,125. Женщина не удержалась за поручни, когда водитель автобуса нажал на тормоз, чтобы избежать столкновения с машиной, выезжающей с прилегающей территории. Водитель автомобиля должен был предоставить преимущество автобусу, но не сделал этого.

- Прилегающая территория - особая зона, согласно п.8.3 ПДД РФ водители обязаны на этом участке уступать дорогу всем участникам дорожного движения. Осуществляя выезд с прилегающей территории, следует остановить свое транспортное средство в непосредственной близости к главной дороге - это позволит водителю видеть движение в обоих направлениях, - объяснили в ГИБДД Екатеринбурга.

В Госавтоинспекции обратились к водителям с просьбой проявлять взаимоуважение друг к другу во время движения и напомнили, что применяемые ими маневры должны быть понятны всем участникам дорожного движения. Водителям общественного транспорта напомнили, что маневрирование, а также экстренное торможение может привести к травмированию пассажиров.