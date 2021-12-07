Екатерина была за рулем Kia, во время обгона легковушка врезалась в минивэн.

Бывший депутат городской думы Екатеринбурга Дмитрий Головин приехал в Вологодскую область, чтобы решить вопрос с транспортировкой тела погибшей в аварии дочери Екатерины Карелиной. Вечером 5 декабря девушка вместе с мужем Станиславом и трехлетней дочкой разбилась на трассе Москва – Архангельск. ДТП произошло вблизи села Верховажье.

- Из Екатеринбурга на самолете прилетел в Москву. Затем в Вологду на поезде. Сейчас в маршрутке еду в Верховажье, до села 209 километров. Вопрос с похоронами еще не решен. Не исключаю, что потребуется сбор средств. Сейчас, небось, выкатят ценник, - рассказал «КП»-Екатеринбург Дмитрий Головин.

Известно, что Екатерина и Станислав поженились в 2016 году. Семья жила в Москве.