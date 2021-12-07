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Происшествия7 декабря 2021 7:00

В Нижнем Тагиле медсестра «подарила» мошенникам около 700 тысяч рублей

Злоумышленники использовали для обмана женщины старую схему
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Женщина поверила неизвестным, сообщившим по телефону, что на нее пытаются оформить кредит

Женщина поверила неизвестным, сообщившим по телефону, что на нее пытаются оформить кредит

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле мошенники обманули 53-летнюю медсестру одного из медучреждений города. Злоумышленники использовали для обмана женщины старую схему, представившись во время звонка сотрудниками службы безопасности банка и заявив, что на ее имя пытаются оформить кредит.

- «Специалист по безопасности Центрального Банка», так назвал себя позвонивший мужчина, уверенно заявивший о попытках оформления кредита почему-то поинтересовался у самой женщины, какими банковскими картами она располагает, - рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское». - Получив ответ об имеющейся карте одного из банков, «специалист» настоятельно рекомендовал женщине проехать в офис и незамедлительно оформить кредит и перечислить сумму на указанный им «резервный счет».

После этого женщина приехала в салон сотовой связи и, следуя инструкции злоумышленников, сделала 45 переводов на номер телефона, зарегистрированный в Московской области на сумму около 700 тысяч рублей. После этого ей прислали PDF-файл, в котором было указано, что деньги поступили, и кредит якобы аннулирован. Чтобы проверить это женщина обратилась в офис банка, где ее разочаровали, сказав, что кредит действующий, и она стала жертвой мошенников.

Следователи МУ МВД России «Нижнетагильское»завели уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере).

В полиции отметили, что при проверке номера телефона, куда были переведены деньги, было обнаружено, что восемь человек уже попадались на уловки этих же злоумышленников и переводили им деньги.