Застройщик предложил губернатору взаймы построить большую школу в Екатеринбурге

Если свердловские власти примут предложение, школу могут открыть уже в 2024 году. Фото: сайт «Атомстройкомплекс»

Застройщик «Атомстройкомплекс» предложил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву построить в Екатеринбурге новую большую школу. Учебное заведение хотят возвести в рамках государственно-частного партнерства.

- Нехватка бюджетных средств не должна стать препятствием для развития города, поэтому мы активно прорабатываем альтернативные модели финансирования социальных объектов, - заявил гендиректор компании застройщика.

«Атомстройкомплекс» предлагает построить школу на 1,5 тысячи мест на улице Советской. Если свердловские власти примут предложение, школу могут открыть уже в 2024 году. Компания уже подготовила необходимые документы, в том числе проект концессионного соглашения. Также уже нашли потенциальный банк-партнер.

В рамках государственно-частного партнерства заключается трехстороннее соглашение между банком, застройщиком и правительством на 10 лет. Три года объект будет строиться полностью на средства банка и застройщика. В течение последующих семи лет во время эксплуатации из бюджета региона будут возмещать затраты.

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